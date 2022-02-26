Журналисты «Известий» попали под обстрел в поселке Веселая гора в Луганской области

Журналисты попали под обстрел в поселке Веселая гора в Луганской области Фото: Нигина БЕРОЕВА

Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага и оператор Альфред Оя попали под обстрел в поселке Веселая гора рядом с городом Счастье в Луганской области.

- Прям над головами нашими летят снаряды. Но мы находимся в безопасности. С нами глава поселка, он показал нам места, где можно вот на такой неожиданный случай атаки укрыться, — сообщил журналист в опубликованной телеканалом видео.

Журналисты при обстреле не пострадали.

Напомним, сегодня, 26 февраля, украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка, который находится в 50 километрах от Донецка, ракетными системами залпового огня «Град». По данным Донецкой народной республики, в общей сложности в направлении Горловки выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о взятии под контроль двух населенных пунктов на юге Донецкой области.

До этого представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник рассказал, что при обстрелах территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины погибли семь мирных жителей.