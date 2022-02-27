Власти ЛНР сообщили о возгорании 200 тонн топлива на нефтебазе после обстрела украинскими военными Фото: МЧС ДНР

После обстрела Вооруженными силами Украины территории Луганской народной республики произошел взрыв на нефтебазе в городе Ровеньки, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК). В результате загорелось 200 тонн дизельного топлива.

«В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива», – сказано Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

В ходе обстрелов Кировска и Первомайска без газа остались 167 домов, говорится в сообщении. Всего по состоянию на 3:00 27 февраля украинские военные обстреляли территорию ЛНР 10 раз, отметили в Луганске.

Напомним, накануне в ДНР заявили, что украинские войска обстреляли ракетными системами залпового огня «Град» населенный пункт Горловка, который находится в 50 километрах от Донецка.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам города Старобельск.