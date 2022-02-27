SWIFT заявила о готовности отключить российские банки после принятия санкций Запада Фото: Shutterstock

Международная система межбанковских платежей SWIFT готова отключить российские банки, попавшие под западные санкции, заявила компания.

Как передает агентство Reuters, SWIFT выполнить знает о решении Соединенных Штатов и их западных партнеров об отключении российских финансовых учреждений от платежной системы и выполнит его после «правового предписания». Какие именно банки будут отключены, SWIFT сейчас обсуждает с властями стран Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, Запад намерен отключить ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также помешать Банку России использовать свои валютные резервы и таким образом «подорвать эффективность» международных санкций. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров США, Британии, Германии, Франции, Италии, Канады и главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что западные страны договорились отключить от SWIFT все российские банки, которые уже попали под международные санкции.