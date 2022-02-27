Более 9,5 тысячи солдат мобилизуют во Франции из-за ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Генштабе Франции заявили о мобилизации более 9,5 тысячи французских солдат в конце следующей недели.

«У нас будет более 1,5 тыс. французских военнослужащих, непосредственно участвующих в миссиях НАТО по укреплению позиций на восточном фланге», - приводит Agence France-Presse (AFP) сообщение военного ведомства.

Как уточняет источник агентства в Генштабе, примерно 500 военных намерены развернуть в Румынии в дополнение к 300 уже задействованным в Эстонии, а около 100 военнослужащих будут сопровождать предстоящее прибытие четырех истребителей Mirage 2000-5, который предназначены для «укрепления противовоздушной обороны стран Балтии».

Кроме того, около 600 военных мобилизованы для оборонительных полетов в небе Польши и примерно 8 тысяч французских солдат «находятся в составе сил быстрого реагирования НАТО».

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж собирается усилить помощь Украине и поставить больше военной техники. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении направить Киеву вооружение.