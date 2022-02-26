Германия отправит на Украину тысячу противотанковых орудий и 500 ракет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: REUTERS

Западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Даже Германия, которая отказывалась оказывать Киеву военную помощь кроме поставок касок, официально объявила о поставок вооружений в Незалежную. В заявлении правительства ФРГ говорится, что Берлин направит киевским властям тысячу тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.

«Российское нападение на Украину стало поворотным моментом. Оно ставит под угрозу весь послевоенный порядок», - так объяснил это решение канцлер Германии Олаф Шольц.

Преемник Меркель пообещал, что вооружение будет поставлено как можно быстрее. Ранее в субботу в прессе появились сообщения о том, что Берлин разрешил Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр говорил, что ФРГ не будет поставлять Украине вооружение даже в качестве компенсации за запуск газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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