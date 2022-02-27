Песков заявил, что Украина сама предложила Гомель как место переговоров с Россией

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская сторона сама предложила Гомель как место переговоров с Москвой. Такое заявление в воскресенье, 27 февраля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте», - сообщил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что российскую делегацию на переговорах с Киевом возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Напомним, накануне президента Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий. По его словам, площадкой для российско-украинских переговоров могут быть другие города, однако не белорусские. Украинский лидер предложил Стамбул, Будапешт, Варшаву и Баку в качестве площадок для переговоров.

Незадолго до этого представитель Кремля заявил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной, указав на готовность начать переговоры в Гомеле.