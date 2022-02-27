Пресс-секретарь Зеленского заявил, что представителей Украины не будет в Гомеле на переговорах с Россией Фото: REUTERS

Украинских представителей не будет в Гомеле на переговорах с российской стороной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Как уточнил Никифоров, Киев слышал о том, что российская делегация приехала в Гомель для переговоров. «Надо сказать, что представителей Украины там не будет. Этот формат реально обсуждался. Но в последний момент российские переговорщики потребовали от украинской армии сначала сложить оружие», - заявил он, добавив, что на такие требования Киев ответил отказом.

По его словам, Киев готов к переговорам, но не готов «выслушать какие-либо предварительные условия», в том числе по поводу места проведения. «Позиция Украины остается прежней. Мы готовы встретиться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбул, Варшава, Вена», - отметил он.

Напомним, накануне президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий. Как он отметил, площадкой для российско-украинских переговоров могут быть другие города, но не белорусские. Сам украинский лидер предложил Будапешт, Варшаву, Стамбул и Баку в качестве площадок для переговоров.

Незадолго до этого в Кремле сообщили, что российская делегация прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной, заявив о готовности начать переговоры в Гомеле.