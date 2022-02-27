Российская делегация будет до 15 часов ждать ответа от Украины по переговорам в Гомеле

Владимир Мединский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что представители России до 15 часов воскресенья, 27 февраля, будут ждать подтверждения от Киева о согласовании встречи в Гомеле.

«До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир», - заявил он, добавив, что в случае отказа от переговоров «вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне».

Напомним, накануне в Кремле заявили, что российская делегация прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной.

Позже, президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий. По его мнению, площадкой для переговоров двух сторон могут быть другие города, но не белорусские. Сам украинский лидер предложил Будапешт, Варшаву, Стамбул и Баку в качестве таких площадок.