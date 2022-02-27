Слуцкий: российская делегация рассчитывает, что заявления Зеленского о желании мира - не пустые слова

Леонид Слуцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская делегация рассчитывает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании мира - не пустые слова. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

Как уточнил глава комитета, что в российской делегации рассчитывает, что заявления украинского лидера "о желании мира - не пустые слова, однако в случае «очередного отказа и новых отговорок вся ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на нынешней власти Украины».

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, в Кремле сообщили, что российская делегация прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что представители России будут ждать подтверждения от Киева о согласовании встречи в Гомеле до 15 часов воскресенья, 27 февраля,

Зеленский в свою очередь заявил, что украинская сторона хочет мира и согласилась бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий. По его слова, площадкой для переговоров двух сторон могут быть другие города, но не белорусские. Украинский лидер предложил Будапешт, Варшаву, Стамбул и Баку.