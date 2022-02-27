Песков заявил, что российская сторона полностью готова к переговорам и ожидает украинцев

Песков заявил, что российская делегация готова к переговорам с Украиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская сторона полностью готова к переговорам и ожидает украинскую делегацию в Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщил в воскресенье 27 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с Александром Лукашенко, пресс-служба белорусского президента подтвердила этот факт.

Сообщалось, что Александр Лукашенко после переговоров с Зеленским предложил Владимиру Путину перенести время российско-украинских переговоров на более позднее в связи с задержкой украинской делегации. Путин принял это предложение. Украинская делегация выехала в Белоруссию. Переговоры должны состояться близ белорусско-украинской границы в Гомельской области. Подробности здесь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает Белоруссию как возможную площадку для российско-украинских переговоров.

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