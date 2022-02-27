Украинская делегация едет в Гомель на переговоры

Украинская делегация едет в Белоруссию на переговоры с Россией. Фото: Евгения ГУСЕВА

Делегация Украины выехала в Белоруссию для переговоров с российской стороной. Об этом сообщает в воскресенье 27 февраля БЕЛТА со ссылкой на белорусского общественного деятеля Юрия Воскресенского.

Информация появилась после того, как Владимир Зеленский заявил о проведенном телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а пресс-служба Лукашенко подтвердила факт состоявшейся беседы.

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским с утра 27 февраля находится в белорусском городе Гомель в ожидании согласования места и времени переговоров с украинской стороной. Сообщалось, что российская делегация ожидает ответа украинской стороны до 15.00 воскресенья 27 февраля.

Позже глава российской делегации Мединский подтвердил, что украинская сторона согласовала проведение переговоров в Гомельской области и российская делегация выехала на место, пишет РИА Новости.

Переговоры состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе, сообщает БЕЛТА. Агентство сообщает, что после телефонного разговора с Владимиром Зеленским Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с предложением перенести российско-украинские переговоры на более позднее время из-за задержки украинской делегации. Сообщается, что Путин согласился на это предложение.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности проведения российско-украинских переговоров о прекращении военных действий на территории Белоруссии.

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