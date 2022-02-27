Зеленский и Лукашенко пообщались по телефону

Зеленский в воскресенье 27 февраля поговорил по телефону с Лукашенко. Фото: REUTERS

В воскресенье 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил Зеленский в Telegram в 14.43. Позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что разговор глав государств действительно состоялся. Не сообщается, кто был инициатором телефонных переговоров. Детали переговоров также пока не обнародованы.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для российско-украинских переговоров.

Позже пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в белорусский город Гомель для переговоров с украинской стороной.

В то же время Зеленский заявил, что российско-украинские переговоры не могут состояться на территории Белоруссии и предложил для этого ряд городов в других государствах.

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