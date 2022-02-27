Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 февраля 2022 12:12

Зеленский и Лукашенко пообщались по телефону

Президенты Украины и Белоруссии поговорили по телефону в воскресенье 27 февраля
Мария ПАВЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зеленский в воскресенье 27 февраля поговорил по телефону с Лукашенко.

Зеленский в воскресенье 27 февраля поговорил по телефону с Лукашенко.

Фото: REUTERS

В воскресенье 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил Зеленский в Telegram в 14.43. Позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что разговор глав государств действительно состоялся. Не сообщается, кто был инициатором телефонных переговоров. Детали переговоров также пока не обнародованы.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для российско-украинских переговоров.

Позже пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в белорусский город Гомель для переговоров с украинской стороной.

В то же время Зеленский заявил, что российско-украинские переговоры не могут состояться на территории Белоруссии и предложил для этого ряд городов в других государствах.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами здесь на kp.ru.