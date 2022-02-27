Премьер Израиля предложил Путину посредничество в переговорах о приостановке военных действий

Израиль предложил Москве посредничество в российско-украинских переговорах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил Владимиру Путину посреднические услуги этой страны в организации российско-украинских переговоров о приостановлении военных действий на территории Украины. Об этом Беннет сказал в воскресенье 27 февраля во время телефонного разговора с российским президентом, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин проинформировал собеседника о ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Также российский президент рассказал о готовности российской делегации начать переговоры с представителями Киева.

«Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий», - сказано в сообщении пресс-службы российского президента.

Также сообщалось, что в воскресенье 27 февраля после телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с предложением перенести российско-украинские переговоры на более позднее время из-за задержки украинской делегации. Сообщается, что Путин согласился на это предложение. Украинская делегация выехала в Белоруссию. Подробности здесь.

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