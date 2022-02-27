В Белом доме заверили, что США и НАТО не угрожают России

Джен Псаки заявила, что США и НАТО не несут угрозу Российской Федерации. Фото: REUTERS

В Вашингтоне заверили, что США и НАТО не угрожают России. Об этом в воскресенье 27 февраля заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в интервью телеканалу АВС.

«Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины», - цитирует Псаки РИА Новости.

Джен Псаки заявила, что президент России Владимир Путин реагирует на «несуществующие» угрозы.

«Прежде всего, это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всем протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые на существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию», - сказала официальный представитель Белого дома.

Псаки сделала такое заявление после того, как российский президент Владимир Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба российских вооруженных сил Валерием Герасимовым в Кремле в воскресенье 27 февраля приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Подробности здесь.

В то же время Германия заявляет о коренном изменении политики в отношении России и начале поставок оружия в Украину.