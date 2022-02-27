Посол ФРГ в Киеве заявила о коренном изменении политики Германии в отношении России

Германия намерена коренным образом изменить свою политику в отношении России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол ФРГ в Киеве Анке Фельдгузен заявила о коренном изменении политики Германии в отношении России, пишет ТАСС.

Фельдгузен заявила в воскресенье 27 февраля, что ФРГ намерена как можно быстрее диверсифицировать поставки энергоносителей, чтобы не зависеть от российского газа. Также посол заявила, что с понедельника 28 февраля Германия начнет поставки оружия Украине.

О том, что Берлин делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам оружия Украине, заявила также и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Подробности здесь. Ранее Германия заявляла о недопустимости поставок в Украину летального оружия.

В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что долгосрочную безопасность в Европе невозможно выстроить против России, но Москва поставила эту безопасность под угрозу. Об этом Шольц сказал на экстренном заседании бундестага.

В то же время Шольц заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией. Подробности здесь на kp.ru.