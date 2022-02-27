СК расследует факты использования ВСУ фосфорных боеприпасов под Киевом

Российский Следственный комитет будет расследовать факты применения фосфорного оружия ВСУ Украины. Фото: REUTERS

Российский Следственный комитет будет расследовать факты применения начиненных фосфором боеприпасов в районе аэропорта Гостомель под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о применении украинскими националистами боеприпасов с фосфором. Конашенков отметил, что эти боеприпасы были произведены еще во времена Советского Союза. Подобные боеприпасы запрещены третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными. В рамках уголовного дела все обстоятельства будут тщательно расследованы, будут приняты меры к установлению всех виновных, заявили в Следственном комитете.

Также российское Минобороны сообщило о фактах использования националистами мирных жителей Мариуполя в качестве «живого щита». Подробности.