Минобороны: Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны украинских нацистов

Националистам и военным украинским преступникам снисхождения не будет. Фото: REUTERS

- Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную. Хочу подчеркнуть. Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Технически такое в условиях боевых действий возможно. Российские средства связи полностью перекрывают своей мощностью украинские, а значит, содержимое телефонов и компьютеров давно уже доступно российской разведке. Они в режиме реального времени видят и слышат, кто с кем общается за рубежом, о чем переписываются.

- Это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность, - пообещал генерал-майор.

Конашенков отметил, что российские военнослужащие "проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции". Но к сожалению, среди них есть погибшие и раненые.

- Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил, - подчеркнул он.

При этом Конашенков обратил внимание журналистов, что "несмотря на потери отношение к украинским военнослужащим не меняется".

- Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям, - пообещал Конашенков.

А вот националистам и преступникам такого снисхождения уже не будет.

В ЭТО ВРЕМЯ

В ФСБ России сообщают, что на российскую территорию продолжают прибывать украинские пограничники, покинувшие места службы. 27 февраля через государственную границу Российской Федерации в Ростовской области и Республике Крым прибыли 9 военнослужащих пограничной службы Украины, которые отказались проходить дальнейшую службу на стороне киевских властей.

Следственный комитет России в это время расследует ряд беспорядочных обстрелов территории России со стороны Украины.

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра. Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений продвинулась еще на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово. Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены:

1067 - объектов военной инфраструктуры Украины.

27 - пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины.

38 - ЗРК С-300, "Бук М-1" и "Оса"

56- радиолокационных станций.

254 - танка и других боевых бронированных машин

31 - самолет на земле.

46 - реактивных систем залпового огня.

103 - орудия полевой артиллерии и минометов.

164 - единицы специальной военной автомобильной техники.

За минувшие сутки уничтожены:

7 - зенитных ракетных комплексов в том числе один С-300 в районе города Краматорск.

3 - ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" в пригородах Чернигова.

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