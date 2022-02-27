Укроборонпром: на аэродроме под Киевом уничтожен самый большой в мире грузовой самолет «Мрия»

Самый большой в мире грузовой самолет уничтожен на аэродроме под Киевом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в аэропорту Гостомель под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети украинского концерна «Укроборонпром» в воскресенье 27 февраля.

«Уничтожен флагман украинской авиации - легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», - сообщили в концерне.

«Мрия» - уникальный тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Он был разработан в восьмидесятых годах прошлого века, в эксплуатации находился с 1989 года. Был построен только один экземпляр «Мрии».

«Укрборонпром» сообщает, что реставрация самолета обойдется более чем в три миллиарда долларов и более пяти лет. Сообщается, что «Мрия» находилась в аэропорту на ремонте.

Ранее сообщалось, что украинские националистические формирования применили на аэродроме Гостомель начиненные фосфором снаряды, которые были запрещены третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980-го года.

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