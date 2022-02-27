Бастрыкин поручил возбудить дело после попадания снаряда на территорию Ростовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту очередного падения снаряда в Ростовской области. Иллюстративное фото. Фото: Следственный комитет.

Российский Следственный комитет займется расследованием факта попадания снаряда на территорию Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что снаряд, выпущенный с украинской территории, упал в слободе Кудиновка. По предварительным данным, пострадавших не было.

Это не первый случай попадания снаряда на территорию Ростовской области. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям зафиксировать очередной факт и тщательным образом расследовать обстоятельства.

Будут приняты меры к установлению всех виновных, заверили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области снаряд из Украины попал на военный аэродром.

Также сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил расследовать факты применения запрещенных боеприпасов с фосфором украинскими вооруженными силами. Подробности здесь.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами здесь на kp.ru.