Sputnik, RT и их дочерние компании предложила запретить Еврокомиссия

Глава Еврокомиссии рассказала о запрете вещания телеканала RT и работы агентства Sputnik на фоне российской спецоперации в Украине. Фото: REUTERS

В Евросоюзе запретят вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik. Об этом в воскресенье 27 февраля на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, будут запрещены не только сами эти медиа, но и их дочерние компании.

«Еще один беспрецедентный шаг: мы запретим в Европейском Союзе медийную машину Кремля - принадлежащие государству Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании», - цитирует главу Еврокомиссии РИА Новости.

Урсула фон дер Ляйен мотивировала необходимость подобного запрета «пресечением распространения дезинформации».

«Мы разрабатываем инструменты, чтобы пресечь распространение токсичной и вредоносной дезинформацию в Европе», - заявила она.

В пресс-службе агентства Sputnik в ответ на это предложение фон дер Ляйен предложили ей «запретить сразу интернет».

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен заявила о полном закрытии воздушного пространства Евросоюза для российских самолетов, в том числе и частных.

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