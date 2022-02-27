Евросоюз предоставит Украине боевые самолеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз намерен предоставить Украине боевые самолеты, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он также пояснил, что такое решение было принято в рамках оказания стране военной помощи.

- Мы намерены поставлять оружие, в том числе боевые самолеты, - сказал Боррель на брифинге по итогам видеоконференции с главами МИД ЕС.

До этого США заявляли, что выделят 54 миллиона долларов на предоставление гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим в результате боевых действий. Также эти средства направят международным гуманитарным организациям для обеспечения граждан продуктами питания, питьевой водой, создания мест размещения, предоставления экстренной медицинской помощи и обеспечения защиты.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, предполагающую созыв специальной сессии Генеральной ассамблеи (ГА) Всемирной организации по ситуации на Украине. В поддержку резолюции проголосовали 11 членов Совбеза, против высказалась Россия. Три страны, в том числе Китай, воздержались.