Совбез ООН одобрил резолюцию о созыве специальной сессии Генассамблеи по Украине

Совбез ООН созовет спецсессию Генассамблеи по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, предполагающую созыв специальной сессии Генеральной ассамблеи (ГА) Всемирной организации по ситуации на Украине.

Голосование по этому вопросу прошло в воскресенье, 27 февраля. В поддержку резолюции проголосовали 11 членов Совбеза, против высказалась Россия. Три страны, в том числе Китай, воздержались.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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