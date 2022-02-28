Минкульт Украины просит ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры
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Украина попросила Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) лишить Россию статуса члена этого учреждения ООН. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минкульта.
«Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну-организатора 45 сессии комитета международного наследия», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ответа и решения по этому вопросу в Киеве ожидают «в кратчайшие сроки».
Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
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