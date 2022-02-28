Курс доллара и евро достиг исторического максимума на рынке Forex

Курс доллара и евро достиг исторического максимума Фото: REUTERS

Курс доллара и евро к рублю достиг исторического максимума. Об этом гласят данные агентства Bloomberg.

По состоянию на 7:05 по московскому времени, курс евро к рублю вырос на 29,5% — до 122,15 рубля за евро. Курс доллара рос на 28,6% — до 107,68 рубля за доллар. До этого во время торгов курс евро достигал максимума в 132,88 рубля, доллар — в 117,82 рубля.

Ранее Центробанк РФ установил на 26-28 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 83,5485 рубля. Это более чем на 3 рубля 38 копеек меньше предыдущего показателя. При этом официальный курс евро был понижен регулятором на 4 рубля 16,94 копейки - до 93,5994 рубля. По информации на 14:50 по московскому времени, курс доллара на Мосбирже показывал падение на 1,76% - до 83,75 рубля, курс евро был на уровне 93,64 рубля (падение на 1,65%).