Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела в случае пыток со стороны ВСУ

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток военнослужащих РФ украинскими националистами и расследовать их в рамках уголовных дел.

- Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц, — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, Минобороны РФ заявляет о применении украинскими националистами пыток и издевательств к захваченным в плен российским военным. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, истязания, которыми подвергаются российские военнопленные, сопоставимы с теми, которые практиковали фашистские захватчики во время Великой Отеченственной. При этом Конашенков подчеркнул, что число захваченных националистами российских военных невелико. Он заверил, что все причастные к истязаниям и пыткам будут идентифицированы, их ждет ответственность. Официальный представитель Минобороны добавил, что это касается не только непосредственных исполнителей, но и «руководителей киевского режима…, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими».