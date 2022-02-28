Зеленский назвал ближайшие 24 часа решающими для Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие 24 часа будут решающими для страны. Заявление было сделано во время телефонных переговоров с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Как отметили на Даунинг-стрит, британский политик пообещал сделать все возможное для защиты Украины. Также Джонсон «высоко оценил мужество и героизм украинского народа и действия самого Зеленского».

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».