Южная Корея запретит экспорт стратегических материалов в Россию

Власти Южной Кореи ввели запрет на экспорт стратегических материалов в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Южной Кореи приняли решение запретить экспорт стратегических материалов в Россию. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны.

- В качестве санкций против России наше правительство запрещает экспорт в Россию стратегических материалов, усиливая процедуру проверки экспорта, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также страна рассмотрит запрет экспорта нестратегических материалов, которые попадают под санкции Соединенных Штатов Америки.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».