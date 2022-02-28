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Политика28 февраля 2022 7:53

СК России наладил прямые контакты с правоохранительными органами ДНР

Ведомства смогут быстро обмениваться информацией, необходимой для расследования преступлений со стороны Вооруженных сил Украины
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Следственный комитет России наладил прямые контакты с правоохранительными органами ДНР

Следственный комитет России наладил прямые контакты с правоохранительными органами ДНР

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России наладил прямые контакты с правоохранительными органами Донецкой народной республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что ведомства смогут быстро обмениваться информацией, необходимой для расследования преступлений со стороны Вооруженных сил Украины.

- Тесное и постоянное оперативное взаимодействие со следственными органами ДНР и ЛНР позволит максимально эффективно расследовать такие преступления, ускорить процесс фиксации и сбора доказательств и установить всех причастных к ним лиц, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток военнослужащих РФ украинскими националистами и расследовать их в рамках уголовных дел.

Напомним, Минобороны РФ заявляет о применении украинскими националистами пыток и издевательств к захваченным в плен российским военным. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, истязания, которыми подвергаются российские военнопленные, сопоставимы с теми, которые практиковали фашистские захватчики во время Великой Отеченственной. При этом Конашенков подчеркнул, что число захваченных националистами российских военных невелико.