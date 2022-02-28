Пентагон хочет установить канал связи с Россией из-за спецоперации на Украине

США хотят установить канал связи с Россией из-за спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки хочет установить канал связи с Россией из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источник в Пентагоне.

- Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал (связи) на оперативном уровне, …чтобы мы могли избежать ошибок в расчетах, — рассказал собеседник издания.

При этом он сообщил, что Москва не ответила на запрос Вашингтона.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».