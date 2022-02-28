Российская компания «Газпром» поставляет газ через Украину в штатном режима Фото: REUTERS

Российская компания «Газпром» поставляет газ через Украину в штатном режиме. Об этом рассказал официальный представитель организации Сергей Куприянов.

- «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 105,8 млн куб. м на 28 февраля, — сказал он в разговоре с журналистами.

Напомним, стоимость газа в Европе на открытии торгов в понедельник, 28 февраля, превысила $1 450 за 1 тысячу кубометров. Об этом гласят данные лондонской биржи ICE. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в апреле выросла до 1 454 долларов за 1 тысячу кубометров, или 126 евро за МВт·ч. Рост стоимость голубого топлива составил 35 процентов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующей зимой у Европы будет достаточно газа независимо от вопроса поставок из России. Она уточнила, что Евросоюз все еще зависим от поставок ископаемых видов топлива из России, и он должен приложить максимум усилий, чтобы сократить зависимость от российских газа, нефти и угля. Глава Еврокомиссии также добавила, что ЕС с учетом негативного опыта прошлого года должен выработать долгосрочную стратегию «независимости от российского ископаемого топлива».