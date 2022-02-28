Премьер Австралии объявил о санкциях против Путина, Лаврова и других членов Совбеза России

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон Фото: REUTERS

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что Канберра вслед за Лондоном, Вашингтоном и Брюсселем тоже из-за ситуации вокруг Украины ввела санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и других членов Совбеза России. Всем, кто попал в санкционный список, запрещен въезд в страну.

«Целевые финансовые санкции Австралии и запреты на въезд вступили в силу для российского президента и остальных постоянных членов Совета Безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева», - цитирует заявление австралийского премьера РИА Новости.

Ранее в ночь на 26 февраля американский Минфин объявил, что из-за спецоперации на Украине США ввели персональные санкции против Путина, Лаврова, Шойгу, «а также других членов Совета безопасности России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 февраля Евросоюз ввел в действие второй пакет санкций против России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в санкционный список Брюсселя решили включить президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это означает, что их активы в Европе должны быть заморожены. Правда, о наличии таких активов самому Боррелю неизвестно.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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