Песков назвал неприемлемыми высказывания о возможности прямого столкновения России и НАТО

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания о возможности прямого столкновения России и НАТО неприемлемы.

Соответствующее заявление пресс-секретарь президента РФ сделал в понедельник, 28 февраля 2022 года, отвечая на вопрос журналистов касательно заявления главы британского министерства иностранных дел (МИД) Элизабет Трасс.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Москва не остановит свои действия на Украине, то ситуация может перерасти в конфликт с Североатлантическим альянсом, отметив, что под угрозой в конечном счете могут оказаться страны Балтии, а также Польша и Молдова.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Вашингтоне заверили, что США и НАТО не угрожают России. Об этом в воскресенье 27 февраля заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в интервью телеканалу АВС.