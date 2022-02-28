Боррель заявил, что Евросоюз должен предоставить Украине крупнокалиберное оружие

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Европейский союз должен предоставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Полмиллиарда евро будут направлены на предоставление оборонительного вооружения, но крупного калибра... Мы должны предоставить крупнокалиберное оружие и противотанковое оружие. А также топливо», - заявил дипломат, уточнив, что вопрос о том, какое именно оружие будет поставляться на Украину, главы Министерств обороны стран-членов Европейского союза обсудят в понедельник, 28 февраля.

Напомним, накануне Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят предложение по поводу использования Европейского фонда мира для финансирования поставок смертоносного оружия Украине. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического альянса наращивают поставки для Киева боеприпасов, систем ПВО и противотанкового оружия.