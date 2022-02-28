Песков заявил, что поставки странами Запада оружия на Украину не помогут установлению порядка

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Поставки оружия странами Запада на Украину не способствуют установлению порядка в стране, а наоборот приведут к дестабилизации обстановки. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 28 февраля 2022 года.

"Поставка оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, - подчеркнул Песков. - А в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия".

По его словам, такие действия еще раз подтверждают правоту России касательно мер по демилитаризации Украины, агрессивно настроенной по отношению к Донецкой и Луганской народных республикам.

Как ранее писал сайт kp.ru, главы МИД стран Евсросоюза обсудят предложение по поводу использования Европейского фонда мира для финансирования поставок смертоносного оружия Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса наращивают поставки Украине боеприпасов, систем ПВО и противотанкового оружия.