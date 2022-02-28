Мишустин поручил оперативно реализовать планы по замене импортных комплектующих

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил кабинету министров оперативно реализовать планы проекта по замене импортных комплектующих. Соответствующее распоряжение премьер-министр отдал в понедельник, 28 февраля 2022 года.

По словам Мишустина, меры противодействия западным санкциям были подготовлены заблаговременно.

"И в части движения денежных средств, и в части развития проекта по замещению импортных комплектующих", - уточнил председатель Кабмина РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство финансов Великобритании приняло решение ввести санкции против Центробанка России. Отмечается, что Великобритания запретит транзакции, связанные с Банком России, Фондом национального благосостояния России и российским министерством финансов.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о нелигитимности антироссийских санкций и агрессивных высказываниях со стороны высших должностных лиц Запада в адрес Российской Федерации. Об этом Путин сказал в воскресенье 27 февраля во время встречи в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генерального штаба Вооруженный Сил РФ Валерием Герасимовым.