В Минобороны заявили, что в спецоперации на Украине участвуют только офицеры и контрактники
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Министерстве обороны России сообщили, что в военной операции на Украине участвуют только офицеры и контрактники.
Кроме того, в министерстве заявили, что надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России
"Россия не начинала военные действия. Россия их завершает", - заявили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило о господстве российской авиации над всей территорией Украины. С начала военной операции на территории Незалежной было уничтожено 1 114 объектов украинской военной инфраструктуры.
- Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, — сказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков
Военная спецоперация на Украине 28 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция
Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 февраля 2022 года (подробнее)
ПО ТЕМЕ
Минобороны: в операции на Украине не участвуют срочники
Российские военные и жители украинских городов совместно обеспечивают правопорядок и поддержание мирной жизни (подробности)