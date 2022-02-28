В Минобороны заявили, что в спецоперации на Украине участвуют только офицеры и контрактники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны России сообщили, что в военной операции на Украине участвуют только офицеры и контрактники.

Кроме того, в министерстве заявили, что надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России

"Россия не начинала военные действия. Россия их завершает", - заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о господстве российской авиации над всей территорией Украины. С начала военной операции на территории Незалежной было уничтожено 1 114 объектов украинской военной инфраструктуры.

- Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, — сказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков

Военная спецоперация на Украине 28 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 февраля 2022 года (подробнее)

ПО ТЕМЕ

Минобороны: в операции на Украине не участвуют срочники

Российские военные и жители украинских городов совместно обеспечивают правопорядок и поддержание мирной жизни (подробности)