Минобороны сообщило о господстве российской авиации над всей территорией Украины

Российская авиация господствует над всей территорией Украины Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Российская авиация господствует над всей территорией Украины. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 28 февраля.

- Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, — сказал он.

По его словам, с начала военной операции России на Украине было уничтожено 1 114 объектов украинской военной инфраструктуры.

Конашенков также рассказал о "бесчинствах" мародеров, которые получили оружие от украинских властей.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».

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