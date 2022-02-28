Визит Лаврова на сессию СПЧ ООН отменен из-за запрета на пролет его самолета в ряде стран ЕС Фото: REUTERS

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессию СПЧ ООН отменен из-за запрета пролет его самолета странами Евросоюза. Об этом в понедельник, 28 февраля 2022 года, РИА "Новости" сообщил диписточник.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации с главой дипломатического ведомства Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву. Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта 2022 года.

Напомним, главы МИД ЕС приняли решение о закрытии неба Европейского союза для российских самолетов. Теперь ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС.

Мы договорились закрыть небо Европейского союза для российских самолетов. Ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС, - сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель