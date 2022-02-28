Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика28 февраля 2022 13:44

Набиуллина рассказала о возможности присоединения зарубежных участников к российскому аналогу SWIFT

Председатель Центробанка подчеркнула, что российская инфраструктура будет работать бесперебойно
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), разработанная как аналог платежной системы SWIFT внутри страны, предусматривает присоединение зарубежных участников. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в понедельник, 28 февраля 2022 года.

Председатель Центробанка уточнила, что российская финансовая инфраструктура готова к бесперебойной работе в условиях западных санкций.

"Мы развивали внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно", - подчеркнула Набиуллина.

Как ранее писал сайт kp.ru, список российских банков для отключения от международной межбанковской платёжной системы SWIFT еще прорабатывается. Об этом сообщили в Белом доме.

Напомним, речи о полном отключении России от международной межбанковской платёжной системы SWIFT не идет. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделали в Министерстве иностранных дел Германии.