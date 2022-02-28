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Политика28 февраля 2022 12:00

В Еврокомиссии сообщили, что Украина официально не запрашивала вступления в ЕС

Боррель отметил, что этот вопрос не стоит на повестке дня
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В Еврокомиссии сообщили, что Украина официально не запрашивала вступления в ЕС

В Еврокомиссии сообщили, что Украина официально не запрашивала вступления в ЕС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина официально не запрашивала вступления в ЕС. Политик отметил, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

При этом ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в состав Евросоюза.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС", - написал Зеленский.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступала за вступление Украины в Евросоюз. Она отметила, что страна уже участвует в некоторых европейских процессах

Основанием для этого фон дер Ляйен считает интегрирование украинского рынка в единый рынок Евросоюза, тесное сотрудничество в области энергетики и других сферах. «Мы очень хотим, чтобы они были с нами», - сказала она, не став акцентировать внимание на то, что, согласно нормативам и уставным документам ЕС Украина не может претендовать на членство в этой организации (подробнее)