Украина признала, что морские пехотинцы и пограничники с острова Змеиный живы

Украина признала, что военнослужащие с острова Змеиный живы. Фото: REUTERS

Украина признала, что 82 морских пехотинца и пограничника с острова Змеиный не погибли в бою с российскими вооруженными силами. О том, что украинские военнослужащие живы и находтся в Севастополе, куда их привезли после того, как они добровольно сложили оружие, ранее сообщали в Минобороны России.

«Мы очень рады узнать, что наши братья живы и здоровы и с ними все хорошо!», - сказано в сообщении, опубликованном ВМС Украины в социальных сетях.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в районе острова Змеиный в Одесской области добровольно сложили оружие 82 украинских военных. Сообщалось, что военнослужащие должны дать подписку об отказе от участия в боях, после чего они будут возвращены к своим семьям.

В то же время украинские СМИ сообщали, что военнослужащие, находившиеся на острове Змеиный, погибли в ходе боевых действий. Подробности здесь.