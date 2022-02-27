Киев "похоронил" 82 своих пограничника с острова Змеиный. А те просто сдались

А 82 пограничника Украины были эвакуированы с острова Змеиный в Севастополь. Фото: REUTERS

«Героическую оборону» острова Змеиный, неподалеку от Одессы, украинские СМИ три дня называли легендарной. А кто-то впопыхах даже окрестил островные события «новым Сталинградом». В том смысле, что неуступчивые защитники Незалежной готовы погибнуть, но не опозорить жовто-блакитный стяг. Остров, площадью в 0,17 гектара — в 35 километрах от Одессы. Он считался юго-западным морским форпостом самостийной республики.

«Если нас похоронили, значит, нас и думали похоронить. У всех ребят такое мнение...», - так отреагировал в воскресенье, 27 февраля, командир взвода минометной батареи 88-го батальона морской пехоты ВСУ, старший лейтенант Александр Молотков. Один из 82 украинских «легенд», эвакуированных россиянами с острова- «символа», после того, как увидел в эфире заявление украинского президента Зеленского об их «великом сопротивлении и гибели». Им даже Героев Украины пообещали — посмертно.

Видео-интервью с ним опубликовал "Пятый канал".

Что произошло на самом деле? 24 февраля к Змеиному подошли российские крейсер «Москва» и патрульный корабль «Василий Быков». С одного из кораблей прозвучало обращение к военнослужащим, которые находились на данной территории. Их поставили перед фактом — они в изоляции, в зоне прямого поражения. Предложили заглушить РЛС и средства связи. Сложить оружие и подумать о родных, которые ждут дома.

Один из командиров, по легенде, послал русских моряков куда подальше. После чего был совершен предупредительный залп. Это стало весомым аргументом для сдачи в плен.

Но настоящие герои сдаваться не должны. И в район Змеиного грозно выдвинулись полтора десятка катеров Военно-морских сил Украины. Но довольно быстро шесть из них получили критические повреждения. Да, по ним стреляли с наших крейсера и патрульного корабля. Напуганные герои ретировались.

А 82 военнослужащих ВСУ Украины были эвакуированы в Севастополь. В городе русской воинской славы бравых бойцов ВСУ покормили, напоили и спать уложили. Дав предварительно позвонить домой.

Никогда такого не было — и вот опять. Очередной украинский миф о героических защитниках родных черноземов, - пусть Змеиный всего лишь скала в море, - не сложился. Сразу приходят на ум страшные сказки для взрослых о почти непобедимых «киборгах» из Донецкого аэропорта образца 2014-го года.

Ну хорошо, что эти хоть живы остались. Без звезд героев...

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