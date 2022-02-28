ЕС включил в санкционные списки представителей российского бизнеса и элиты

ЕС обнародовал список представителей российских элит, в отношении которых введены санкции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны фамилии представителей российских элит, включенных в санкционные списки Евросоюза на фоне спецоперации по демилитаризации и денационализации Украины. В понедельник 28 февраля стало известно, что в черный список ЕС попали 26 человек, среди них представители бизнеса, прессы, деятели культуры, военного руководства.

Стали известны фамилии представителей российских элит, включенных в санкционные списки Евросоюза. В понедельник 28 февраля стало известно, что в черный список ЕС попали 26 человек, среди них представители бизнеса, прессы, деятели культуры, военного руководства. Список публикует РИА Новости.

Так, в список попали бизнесмены Алишер Усманов, Петр Авен, Михаил Фридман, Александр Пономаренко, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов.

Санкции ЕС будут введены против российских журналистов Тиграна Кеосаяна, Ольги Скабеевой, Модеста Колерова, Романа Бабаяна, Захара Прилепина, Антона Красовского, Аркадия Мамонтова. Также под санкции попали глава Роснефти Игорь Сечин, глава Транснефти Николай Токарев, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава российского Минстроя Ирек Файзулин, руководитель Минтранса Виталий Савельев, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

В санкционном списке оказались первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, два замкома Южным военным округом – Алексей Авдеев и Рустам Мурадов, командующий восьмой общевойсковой армией Южного военного округа Андрей Сычевой.

Есть в списке один представитель культуры – виолончелист Сергей Ролдугин.

Ранее сообщалось, что в черный список ЕС попал также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также сообщалось, что российские олигархи больше не смогут купить европейское гражданство. О том, что это значит, читайте здесь.

В понедельник 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об «экономических мерах» против Запада. О 5 главных контрсанкциях России читайте здесь.