США могут смягчить санкции против России

США заявило о возможности смягчения или ужесточения санкций против России.
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В Госдепе США заявили, что антироссийские санкции могут быть изменены, причем изменения могут быть как в сторону ужесточения, так и в сторону смягчения. Об этом было сказано в понедельник 28 февраля.
Санкции не являются самоцелью Запада, их ужесточение либо смягчение будет зависеть от изменения обстановки вокруг Украины.
“Завершение РФ операции на Украине приведет к соответствующей калибровке рестрикций Запада, но эскалация даст ужесточение санкций”, - цитирует ТАСС сообщение Госдепа.
Ранее сообщалось, что в понедельник 28 февраля. ЕС включил в санкционные списки представителей российского бизнеса и элиты. Полный список здесь на kp.ru.
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