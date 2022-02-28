США могут смягчить санкции против России

США заявило о возможности смягчения или ужесточения санкций против России. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдепе США заявили, что антироссийские санкции могут быть изменены, причем изменения могут быть как в сторону ужесточения, так и в сторону смягчения. Об этом было сказано в понедельник 28 февраля.

Санкции не являются самоцелью Запада, их ужесточение либо смягчение будет зависеть от изменения обстановки вокруг Украины.

“Завершение РФ операции на Украине приведет к соответствующей калибровке рестрикций Запада, но эскалация даст ужесточение санкций”, - цитирует ТАСС сообщение Госдепа.

Ранее сообщалось, что в понедельник 28 февраля. ЕС включил в санкционные списки представителей российского бизнеса и элиты. Полный список здесь на kp.ru.

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