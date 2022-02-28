Байден призвал не беспокоиться о ядерной войне Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне. Также глава государства ответил, комментируя соответствующий вопрос.

- Нет, - заявил Байден в Белом доме, отвечая одному из журналистов.

До этого Байден заявил, что введение масштабных антироссийских санкций странами Запада помогло предотвратить начало третьей мировой войны.

Накануне сообщалось, что президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову из-за угроз Запада перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Как писал сайт kp.ru, Россия будет стремиться к демилитаризации Украины. По словам президент РФ Владимира Путина, главной целью военной спецоперации в Донбассе является защита мирного населения.