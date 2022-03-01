Минобороны России: ВКС поразили шесть колонн украинской бронетехники Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы (ВКС) в ходе спецоперации нанесли удары по шести колоннам бронетехники ВСУ.

- Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил, - заявил он.

Конашенков также добавил, что за время проведения российской спецоперации всего было подбито свыше 300 украинских танков.

Ранее Конашенков сообщал об уничтожении 821 объекта военной инфраструктуры Украины. Он также отметил, что российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей.

Напомним, 24 февраля, российский лидер Владимир Путин выступил с речью к россиянам, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.