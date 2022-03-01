Узбекистанский цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы из России

Переводы из России в узбекистанском цифровом банке Apelsin стали недоступны Фото: REUTERS

Узбекистанский цифровой банк Apelsin проинформировал клиентов о приостановке денежных переводов из России. Соответствующие уведомления пользователи получили в мобильном приложении финансовой организации.

"Отправка и получение денежных средств через Apelsin в Россию временно недоступны", - говорится в тексте сообщения.

Причины такого решения не объясняются.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания "Ремстройсервис", выступающая провайдером в по интернету и телевещанию в Карагандинской области Казахстана, отключила вещание российских телеканалов. Соответствующее решение "Ремстройсервис" объяснил тем, что не согласен с позицией российских средств массовой информации по освещению ситуации на Украине.

Напомним, министерство финансов Великобритании приняло решение ввести санкции против Центробанка России. В частности, речь идет о запрете транзакций, связанных с Банком России, Фондом национального благосостояния России и российским министерством финансов.