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Политика1 марта 2022 6:21

Международный уголовный суд намерен расследовать ситуацию на Украине

Об этом сообщил прокурор Карим Хан
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Международный уголовный суд планирует начать расследование ситуации на Украине

Международный уголовный суд планирует начать расследование ситуации на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) планирует отправить запрос в палату предварительного производства для начала расследования ситуации на Украине. Об этом сообщил прокурор Карим Хан.

- Хотел бы объявить, что я решил запросить разрешение на проведение расследования как можно скорее, — цитирует Хана пресс-служба МУС.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».