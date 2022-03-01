Россиянам рекомендовали воздержаться от неслужебных поездок за границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росавиация посоветовала гражданам России воздержаться от неслужебных поездок в зарубежные страны.

- Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».