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Общество1 марта 2022 7:12

Россия закрыла воздушное пространство для Швейцарии

Ранее РФ закрыла воздушное пространство для 36 стран
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Власти России закрыли воздушное пространство страны для Швейцарии

Власти России закрыли воздушное пространство страны для Швейцарии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росавиация сообщила, что Россия закрывает своей воздушное пространство для швейцарских авиакомпаний.

- Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии, — говорится в сообщении авиации.

Ранее Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран, среди которых Германия, Франция, Италия, Испания. Это зеркальная мера на решение этих государств закрыть пространство из-за спецоперации на Украине.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».